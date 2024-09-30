الإثنين 30 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة المتهمين بالشروع في قتل سيدة بعين شمس للمحاكمة الجنائية

متهم
متهم

أمرت نيابة عين شمس بإحالة المتهمين بالشروع في قتل سيدة أثناء مشاجرة بينهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.


وتبين من التحقيقات قيام ربة منزل وزوجها بالشروع في قتل سيدة، باستخدام عصا خشبية، بسبب خلافات علي لعب الاطفال، وتبين انه اثناء لعب الاطفال بالطريق العام تشاجر نجل المجني عليها مع ابن المتهمين، واثناء قدوم الاخيرة لفض المشاجرة بينهم تعدي المتهمين عليها باستخدام عصا.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقسم شرطة عين شمس، بلاغا بوصول ربة منزل مصابة بجروح في الرأس، وبالانتقال والفحص لمحل البلاغ تبين تعدي ربة منزل وزوجها علي المجني عليها.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم ضبط المتهمين، واقروا بالتعدي علي المجني عليها بسبب خلافات سابقة بينهم، لتقرر النيابة العامة، حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات.


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نيابة عين شمس مديرية أمن القاهرة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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