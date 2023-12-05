المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل شقيق زوجته بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملا بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة المرج.

التهم الموجهة للمتهم

أسندت النيابة العامة للمتهم “ج.ا” عامل تهمة الشروع في قتل شقيق زوجته، عمدًا بأن توجه إلى مسكنه حاملا بيده سلاح أبيض، وعندما وجد المجني عليه أمامه سدد له طعنه في بطنه ولاذا بالفرار.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى بوصول المجني عليه مصاب بجرح في بطنه نتيجة طعنه، غواتهم المجني عليه زوج شقيقته ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات قسم شرطة المرج القبض المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».