الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل شقيق زوجته بالمرج

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

 عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملا بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة المرج.

 

التهم الموجهة للمتهم

 أسندت النيابة العامة للمتهم “ج.ا” عامل تهمة الشروع في قتل شقيق زوجته، عمدًا بأن توجه إلى مسكنه حاملا بيده سلاح أبيض، وعندما وجد المجني عليه أمامه سدد له طعنه في بطنه ولاذا بالفرار.

 

بداية الواقعة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى بوصول المجني عليه مصاب بجرح في بطنه نتيجة طعنه، غواتهم المجني عليه زوج شقيقته ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات قسم شرطة المرج القبض المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

txt

السجن عامين لطبيب بشري شرع في قتل زوجته وأهلها في البدرشين

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القاهرة الشروع في القتل الشروع فى قتل سلاح أبيض محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

الإعدام لشخصين والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين في واقعة قتل سائق بالإسكندرية

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره في أوسيم

إحالة تشكيل عصابي تقوده سيدة للمحاكمة بتهمة الشروع في سرقة مجوهرات بكرداسة

التحقيقات عن شروع شاب في قتل والديه بالبدرشين: مريض نفسي

السجن عامين لطبيب بشري شرع في قتل زوجته وأهلها في البدرشين

تفاصيل جريمة شروع معاون أمن في قتل 3 أشقاء.. المتهم اعتدى عليهم بسبب خلافات الجيرة.. اعترض طريقهم وضربهم بـ شومة

الأكثر قراءة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع الإيفواري كانوتيه

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

تعرف على كيفية التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

نقابة المهن السينمائية تنعى المنتجة ناهد فريد شوقي

جثة القذافي شرط للمصالحة في ليبيا، اعرف التفاصيل

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

Advertisements

منوعات

المزيد

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

طريقة عمل حمص الشام، في البيت زي المحلات والعربيات

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد خل التفاح العضوي لصحة الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية