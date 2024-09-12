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أخبار مصر

“البحوث الإسلامية” يختتم مرحلة الاختبارات الشفوية لمسابقة الابتعاث للخارج

الامتحانات التحريرية
الامتحانات التحريرية للمسابقة العامة للابتعاث

اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للمسابقة العامة للابتعاث للعام الحالي، والتي استمرت على مدار الأسبوع الجاري، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف كمبعوثين للأزهر في تخصصات علمية متنوعة. 

الامتحانات التحريرية للمسابقة العامة للابتعاث للعام الحالي


تأتي هذه الاختبارات الشفوية كمرحلة ثانية بعد الاختبارات التحريرية والتي عقدت بنظام الكنترول المتبع بالجامعة؛ حيث يمثل مبعوث الأزهر الشريف المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

 الابتعاث الخارجي لدول العالم 


كما يمثل الابتعاث الخارجي لدول العالم أحد ركائز رسالة الأزهر الشريف والتي يولى لها اهتمامًا خاصًا بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر، لما يقوم به المبعوثون من أدوار مهمة سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي، بغية الإجادة في نقل رسالة الأزهر ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال واستكمال مسيرة السابقين من العلماء الأجلاء ممن كان لهم بالغ الأثر في إثراء رسالة هذه المؤسسة العريقة.

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