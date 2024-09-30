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اقتصاد

شيمي يجتمع برؤساء شركات "القابضة للتشييد" لمتابعة مؤشرات الأداء وموقف المشروعات

اجتماع المهندس محمد
اجتماع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة.

 

مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وموقف تنفيذ استراتيجيات

 

تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وموقف تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل
والمشروعات وكذلك الرؤى المستقبلية والفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة وتطبيق نظام   (ERP) لتخطيط موارد الشركات، وذلك في مجالات عمل الشركات التابعة في المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والتسويق، بحضور الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

خطط واضحة بتوقيتات محددة لاستغلال محفظة الأصول العقارية 

 

شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة وضع خطط واضحة بتوقيتات محددة لاستغلال محفظة الأصول العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في تصدير العقار وزيادة حجم الأعمال داخليا وخارجيا خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات وامكانات كبيرة، مشيرا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتنشيط المبيعات وتعظيم العوائد، وتحسين إدارة المشروعات ومستوى خدمة العملاء وجودة المنتجات وتنوعها وخدمات ما بعد البيع، والالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشروعات، وتحقيق التكامل بين الشركات.

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