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أخبار مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000   طن بضائع و602  شاحنة و520 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

حيث شملت حركة الواردات 4500  طن بضائع و429 شاحنة و506 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500  طن بضائع 173 شاحنة و14 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة وJAOHAR UK وغادرت العبارة امل.

كما تم تداول 2500 طن بضائع و290شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة  .

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 علي متنها 415 سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكبا بموانيها.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر تداول الحاويات حركة الواردات حركة الصادرات

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