كولر يرفض إبعاد قمصان عن منصب مدير الكرة بالأهلي

الأهلي، رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة إبعاد سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة عن منصبه كمدير للكرة بعد الأنباء التي وصلت المدرب السويسري بشأن تفكير الأهلي في اختيار مدير كرة جديد.

وأكد كولر على رغبته في استمرار قمصان بمنصبه مدربا عاما وقائمًا بأعمال مدير الكرة.

بدأ الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المحلي الشهر القادم حيث كلف سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة الجهاز الإداري بإنهاء كافة الأمور الخاصة برحلة الفريق الشهر القادم إلى الامارات مبكرا.

قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على الدفع بعمر كمال عبد الواحد أساسيا في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة محمد هاني في الرباط الصليبي الخلفي مؤكدا إن عمر كمال سيكون أساسيا في هذا المركز بداية من مباريات السوبر المحلي المرتقب في الإمارات الشهر القادم.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأحد القادم موعدا لاستئناف تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات السوبر المحلي حيث منح كولر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أسبوع بعد خسارة السوبر الإفريقي.

تأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي عن مباريات فريقه ثلاث شهور بسبب الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي تلك التي تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات أكتوبر المقبل، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات، خلال الفترة من 2 ي حتى 24 من الشهر ذاته.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".