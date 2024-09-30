دوجا كات ترد على شائعات خطبتها في حفل مهرجان المواطن (فيديو)

دوجا كات ، علقت المغنية السمراء الشهيرة، دوجا كات علي أخبار خطبتها من الممثل جوزيف كوين، والتي انتشرت، خلال الأيام الماضية.

وقالت دوجا كات خلال حفلها الذي أقيم أمس في مدينة نيويورك، ضمن فعاليات مهرجان المواطن العالمي، أنها ليست مخطوبة في الوقت الحالي.

.@DojaCat responds to Joseph Quinn engagement rumors tonight:



“I’m not married…” pic.twitter.com/Wqw9ndEnHb — Doja Cat News (@DojaNews) September 29, 2024

دوجا كات تتحدث عن أزمات فلسطين والسودان

وألقت المغنية الشابة، دوجا كات، خطابًا عن المواطنين، الذين يعانون في غزة، وأوكرانيا، والسودان، والكونغو، خلال حفل مهرجان المواطن العالمي.

وقالت دوجا كات: “في الوقت الحالي، يعاني الملايين من الرجال والنساء والأطفال في غزة وأوكرانيا، والسودان، والكونغو، وغزة، وفي جميع أنحاء العالم… في أوقات كهذه، من المهم أن نتذكر أنه معًا لدينا القدرة على إحداث التغيير والحب والنور والأمل، لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، يرجى الاستمرار في استخدام صوتك لمساعدة أولئك، الذين يفرون من العنف في الحصول على الطعام والمأوى والتعليم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه”.