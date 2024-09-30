دوجا كات ترد على شائعات خطبتها في حفل مهرجان المواطن (فيديو)
دوجا كات، علقت المغنية السمراء الشهيرة، دوجا كات علي أخبار خطبتها من الممثل جوزيف كوين، والتي انتشرت، خلال الأيام الماضية.
وقالت دوجا كات خلال حفلها الذي أقيم أمس في مدينة نيويورك، ضمن فعاليات مهرجان المواطن العالمي، أنها ليست مخطوبة في الوقت الحالي.
دوجا كات تتحدث عن أزمات فلسطين والسودان
وألقت المغنية الشابة، دوجا كات، خطابًا عن المواطنين، الذين يعانون في غزة، وأوكرانيا، والسودان، والكونغو، خلال حفل مهرجان المواطن العالمي.
وقالت دوجا كات: “في الوقت الحالي، يعاني الملايين من الرجال والنساء والأطفال في غزة وأوكرانيا، والسودان، والكونغو، وغزة، وفي جميع أنحاء العالم… في أوقات كهذه، من المهم أن نتذكر أنه معًا لدينا القدرة على إحداث التغيير والحب والنور والأمل، لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، يرجى الاستمرار في استخدام صوتك لمساعدة أولئك، الذين يفرون من العنف في الحصول على الطعام والمأوى والتعليم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه”.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.