إصابة سائق توك توك في مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج

شهدت مدينة طهطا بمحافظة سوهاج مشاجرة بين اثنين من سائقي التكاتك حيث قام أحدهما بالتعدى على الاخر محدثا إصابته بجرح بالبطن ومحاولا إحراق مركبتة ولكن تمكن الأهالى من إخماد النيران ونقل المصاب للمستشفى العام، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طهطا من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت

مدير الأمن يتلقى إخطارا بإصابة سائق توك توك ومحاولة إحراق مركبتة

تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من نائبة للشمال يفيد وصول المدعو العمدة ا ف ح- سن 36 سائق توك توك – الى مستشفي طهطا العام مصابًا " جرح قطعي أعلي البطن من الناحية اليمني " - ومقيم بمركز طهطا

وبانتقال رجال المباحث افاد المصاب بإتهام المدعو حسان خ ع ع - سن 23 سائق توك توك – ومقيم مركز طما بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابته وقيامه بإضرام النيران بالتوك توك خاصته مستخدمًا فـي ذلك مادة بترولية " بنزين " [ تم إخماد النيران بسبب وجود خلافات مالية بينهما

رجال المباحث تتمكن من ضبط المتهم والإداة المستخدمة

وقد تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة للتحقيقات

