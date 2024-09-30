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رياضة

وكيل الجزيري يكشف مفاجأة حول مستقبله مع الزمالك

الجزيري، فيتو
الجزيري، فيتو

أعلن حازم فتوح، وكيل أعمال الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

وكان الجزيري قد تعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، ليستمر في صفوف القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم من الآن.

وقال فتوح خلال حديثه عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيف الجزيري متسمر لـ3 مواسم أخرى، واللاعب يتمنى ختام حياته في الزمالك، ومن الممكن أن يعتزل كرة القدم عقب انتهاء تعاقده مع الأبيض".

وأكد الجزيري خلال تواجده بقناة أون تايم سبورتس، أنه يتمنى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والتواجد بكأس العالم للأندية، وبعد ذلك سوف يعلن اعتزاله لكرة القدم بقميص القلعة البيضاء.

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