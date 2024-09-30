توفيق السيد: الشلماني لم يرتكب أي خطأ مؤثر في السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي، أكد الخبير التحكيمي، توفيق السيد، أن الحكم الليبي معتز الشلماني الذي أدار لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، لم يخطئ في أي لعبة مؤثرة خلال اللقاء رغم أن تلك المباراة (أكبر منه).

ركلة جزاء الأهلي بالسوبر صحيحة

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الأهلي في لقاء السوبر الإفريقي صحيحة، ولكن تقنية الفيديو أخذت وقتا طويلا لمراجعة اللعبة".

توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، فيتو

تدخل دونجا ضد عمر كمال ليست ركلة جزاء

وأضاف: "اعتراض لاعبي الزمالك اعترضوا بقوة بسبب مرور وقت على لعبة حمزة المثلوثي مع أكرم توفيق، والاحتجاجات المتكررة على الحكم أثرت على بعض القرارات، ولعبة دونجا مع عمر كمال لم تكن ركلة جزاء للزمالك وكذلك كرة الشناوي مع ناصر ماهر".

المثلوثي دهس قدم أكرم توفيق

وواصل: "المثلوثي لم ينجح في لعب الكرة، ودهس قدم أكرم توفيق، وحكم الفيديو كان قراره صحيحا رغم تأخره في اتخاذ القرار".

وأوضح: "كان هناك حكام كثيرون أفضل من الشلماني، ولم يكن هناك قرارات مؤثرة في اللقاء، لكن أحب الحكم الذي يمتلك شخصية قوية في الملعب".