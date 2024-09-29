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رياضة

المثلوثي: هذا سر الفوز بالسوبر الإفريقي واللعب للزمالك شرف لأي لاعب

حمزة المثلوثي، فيتو
حمزة المثلوثي، فيتو

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق تعرضوا لانتقادات لاذعة قبل مباراة السوبر الإفريقي، مشددا على أنهم تحمسوا للفوز باللقب بسبب ذلك.

حمزة المثلوثي لاعب الزمالك 

وقال المثلوثي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما تعرضنا له قبل المباراة من تصريحات لا تليق بكرة القدم على الإطلاق جعلنا نتعهد جميعا بالفوز باللقب وهو الأمر الذي تحقق في المباراة".

وأضاف: "هناك انسجام كبير بين لاعبي الزمالك واللعب في القلعة البيضاء شرف لأي لاعب".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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