ضبط 4.8 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالجيزة (صور)

قامت مديرية الطب البيطري بإطلاق قافلة بيطرية بمنطقة نزلة السمان بحي الهرم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية.

قافلة بيطرية لفحص وعلاج الحيوانات بنزلة السمان

واستهدفت القافلة فحص وعلاج الخيول والجمال والدواب الموجودة بالمنطقة السياحية، حيث تمكنت من فحص وعلاج 520 حيوانًا، كما تم تنظيم 7 ندوات توعوية للمربين حول كيفية العناية بالحيوانات ومنع انتشار الأمراض.

حملات مكثفة لمراقبة الأسواق بالجيزة

وبالتزامن مع ذلك، نفذت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بمحافظات الهرم، أبو النمرس، أكتوبر، الحوامدية، كرداسة، والبدرشين، وذلك للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة للبيع.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي بلغ وزنها حوالي 4.8 طن، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية هذه الجهود في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.