صحف ألمانيا تشيد بتألق عمر مرموش في مباراة فرانكفورت وكيل

أشادت الصحف الألمانية بتألق عمر مرموش، نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما قاد فريقه للفوز على هولشتاين كيل، 4 / 2، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

وتصدر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني بـ 6 أهداف، بعد مرور 5 جولات، متفوقا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ صاحب الـ5 أهداف.

صحيفة كيكر الألمانية، علقات على المباراة قائلة “مرموش مرارًا وتكرارًا: فرانكفورت يحتفل في كيل”

وأضافت: “في النهاية قاد مرموش المتميز النسور للفوز 4-2 بهدفين وتمريرتين حاسمتين”.

فيما قالت صحيفة بيلد: “بفضل حفل مرموش، أصبح فرانكفورت الآن مطاردًا للبايرن!”.

وأضافت: “بفضل الأداء الرائع لعمر مرموش برصيد هدفين وتمريرتين حاسمتين، أصبح رجل المباراة، وبهذا الفوز، انتقل فرانكفورت إلى المركز الثاني وأصبح الآن أول مطارد لبايرن ميونخ”.

شبكة "sportschau"

أداء مرموش يصعد بـ فرانكفورت إلى المركز الثاني

قاد عمر مرموش بمفرده آينتراخت فرانكفورت للفوز في الدوري الألماني على هولشتاين كيل، سجل المصري هدفين، كما تألق مرموش أيضًا في صناعة هدفين.

"GMX"

بفضل أداء مرموش، آينتراخت يلاحق بايرن ميونخ

عمر مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت إلى فوزه الرابع على التوالي في الموسم الحالي من الدوري الألماني في مباراة مضطربة على ملعب هولشتاين كيل، فقط بايرن ميونخ يتقدم الآن على فرانكفورت في الجدول.

"يورو سبورت"

عمر مرموش يتألق: آينتراخت فرانكفورت ينتقل إلى المركز الثاني بفوزه

هدفان وتمريرتان حاسمتان، بقيادة المتميز عمر مرموش، واصل آينتراخت فرانكفورت سلسلة انتصاراته الرائعة في الدوري الألماني وأصبح الآن المطارد الأول لبايرن ميونخ.

"SPOX"

عمر مرموش يحسم المواجهة العنيفة بين هولشتاين كيل وآينتراخت فرانكفورت.

"sportsillustrated"

بفضل مرموش: فرانكفورت يفوز أمام هولشتاين

هدفان وتمريرتان حاسمتان بقيادة المتميز عمر مرموش، يواصل آينتراخت فرانكفورت سلسلة انتصاراته الرائعة في الدوري الألماني.

فيما حقق عمر مرموش، نجم منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، رقمًا قياسيًا جديدًا، خلال مباراة فريقه أمام هولشتاين كيل، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز فريقه 4 / 2.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل مرموش ستة أهداف خلال أول 5 مباريات من الموسم الحالي في الدوري الألماني، ليتصدر قائمة هدافي البوندسليجا، متفوقًا على النجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، ليصبح أول لاعب في تاريخ فرانكفورت يسجل 6 أهداف في أول 5 مباريات بالبوندسليجا.

وحصل مرموش على تقييم 10\10، من شبكة "سوفا سكور"، وهو تقييم لا يحصل عليه أي لاعب سوى في حالات قليلة جدًا.

وقاد عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، فريقه لفوز كبير على هولشتاين كيل، بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني.

وأحرز عمر مرموش الهدفين الأول والثالث لفريقه قبل أن يصنع الهدفين الثاني لزميله إيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 46، والرابع لزميله لوكاس بالدقيقة 74.

وجاء هدف مرموش الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد أن قاد هجمة من قبل منتصف الملعب ليخترق منطقة الجزاء ويضع الكرة في الزاوية اليمنى الأرضية لم ينجح الحارس في التصدي لها.

وفي الدقيقة 29، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة هولشتاين كيل سددها بنجاح شوتو ماشينو.

ازدادت الإثارة بعدما صنع عمر مرموش الهدف الثاني لزميله إيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 46، ليتقدم آينتراخت فرانكفورت 2 / 1.

فيما رد فريق هولشتاين كيل سريعا بهدف التعادل من تسديدة قوية للاعب شوتو ماشينو في الدقيقة 48، لتصبح النتيجة تعادل 2/2.

ثم نجح مرموش بعدها في إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 64 قبل أن يصنع الرابع لزميله لوكاس بالدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز فرانكفورت 4 / 2.



عمر مرموش يواصل التألق في الدوري الألماني

وواصل عمر مرموش تألقه مع فريقه حيث سجل سادس هدف له في الدوري الألماني، وهي المباراة الرابعة على التوالي الذي يسجل خلاله هدفًا، بعدما سجل أمام هوفينهايم وصنع آخر في لقاء الجولة الثانية التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يسجل هدفي فريقه في الفوز على فولفسبورج بهدفين لهدف، ثم سجل هدفًا في الفوز بهدفين دون رد على بروسيا مونشنجلادباخ.