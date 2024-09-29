سجل هدفين وصنع مثلهما، مرموش يتألق في فوز فرانكفورت على كيل بالدوري الألماني

قاد عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، فريقه لفوز كبير على هولشتاين كيل، بنتيجة 4 / 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني.

وأحرز عمر مرموش الهدفين الأول والثالث لفريقه، قبل أن يصنع الهدفين الثاني لزميله إيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 46، والرابع لزميله لوكاس بالدقيقة 74.

وجاء هدف مرموش الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد أن قاد هجمة من قبل منتصف الملعب ليخترق منطقة الجزاء ويضع الكرة في الزاوية اليمنى الأرضية لم ينجح الحارس في التصدي لها.

وفي الدقيقة 29، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة هولشتاين كيل سددها بنجاح شوتو ماشينو.

ازدادت الإثارة بعدما صنع عمر مرموش الهدف الثاني لزميله إيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 46، ليتقدم آينتراخت فرانكفورت 2 / 1.

فيما رد فريق هولشتاين كيل سريعا بهدف التعادل من تسديدة قوية للاعب شوتو ماشينو في الدقيقة 48، لتصبح النتيجة تعادل 2/2.

ثم نجح مرموش بعدها في إحراز الهدف الثالث بالدقيقة 64 قبل أن يصنع الرابع لزميله لوكاس بالدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز فرانكفورت 4 / 2.



عمر مرموش يواصل التألق في الدوري الألماني

وواصل عمر مرموش تألقه مع فريقه حيث سجل سادس هدف له في الدوري الألماني، وهي المباراة الرابعة على التوالي الذي يسجل خلاله هدفًا، بعدما سجل أمام هوفينهايم وصنع آخر في لقاء الجولة الثانية التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يسجل هدفي فريقه في الفوز على فولفسبورج بهدفين لهدف، ثم سجل هدفًا في الفوز بهدفين دون رد على بروسيا مونشنجلادباخ.