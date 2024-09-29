الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

توزيع أجهزة كهربائية على 10 عرائس من الأولى بالرعاية في البحيرة

توزيع أجهزة كهربائية
توزيع أجهزة كهربائية بالبحيرة , فيتو

وزع اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، عددا من الأجهزة الكهربائية على 10 عرائس بقيمة 400 ألف جنيه مقدمة  لدعم العرائس الأولى بالرعاية وذلك في إطار  الدعم المستمر من الجهات الشريكة بالمجتمع المدني لخدمة أبناء المحافظة.

توزيع كمية من المفروشات على دار المسنين بالأبعادية


 الأجهزة الكهربائية عبارة عن ( ثلاجات،غسالات، بوتجازات، شاشات ) كما تم توزيع كمية من المفروشات على دار المسنين بالابعادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الرازق - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة. 


أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية الدور الذى تقوم به كافة الجهات الشريكة بالمجتمع وعلى رأسها الأحزاب السياسية في خدمة المواطنين، مؤكدة على أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وبما يتماشى مع المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
 

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بالبحيرة السكرتير العام أجهزة كهربائية الأولى بالرعاية المفروشات دار المسنين

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