توزيع أجهزة كهربائية على 10 عرائس من الأولى بالرعاية في البحيرة
وزع اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، عددا من الأجهزة الكهربائية على 10 عرائس بقيمة 400 ألف جنيه مقدمة لدعم العرائس الأولى بالرعاية وذلك في إطار الدعم المستمر من الجهات الشريكة بالمجتمع المدني لخدمة أبناء المحافظة.
توزيع كمية من المفروشات على دار المسنين بالأبعادية
الأجهزة الكهربائية عبارة عن ( ثلاجات،غسالات، بوتجازات، شاشات ) كما تم توزيع كمية من المفروشات على دار المسنين بالابعادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الرازق - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة.
أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة
من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية الدور الذى تقوم به كافة الجهات الشريكة بالمجتمع وعلى رأسها الأحزاب السياسية في خدمة المواطنين، مؤكدة على أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة وبما يتماشى مع المبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.