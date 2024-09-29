طريقة الاشتراك في خدمة السويفت توكن من بنك مصر

يتساءل عملاء بنك مصر عن مدى إمكانية الاشتراك في خدمة السويفت توكن عبر الإنترنت البنكي وتفعيل عملية التشغيل للخدمة.

وفي السياق ذاته كشف مسؤول في بنك مصر أن الاشتراك للعملاء في خدمة السويفت توكن يكون عبر توجه العميل للفرع فقط ولايمكن تفعيلها دون ذلك مطلقًا.

خدمات بنك مصر

ومن جانب اخر يحرص بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه في شتى الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، ومنها استلام الحوالات من الخارج، حيث تخضع لعدة أساسيات خلال عملية الصرف والتعامل داخل فروع البنك المتعددة.

بيانات الحوالات البنكية

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.