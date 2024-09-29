الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طريقة الاشتراك في خدمة السويفت توكن من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يتساءل عملاء بنك مصر عن مدى إمكانية الاشتراك في خدمة السويفت توكن عبر الإنترنت البنكي وتفعيل عملية التشغيل للخدمة.

 

وفي السياق ذاته كشف مسؤول في بنك مصر أن الاشتراك للعملاء في خدمة السويفت توكن يكون عبر توجه العميل للفرع فقط ولايمكن تفعيلها دون ذلك مطلقًا.

خدمات بنك مصر

ومن جانب اخر يحرص بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه في شتى الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، ومنها استلام الحوالات من الخارج، حيث تخضع لعدة أساسيات خلال عملية الصرف والتعامل داخل فروع البنك المتعددة.

 

بيانات الحوالات البنكية

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي: 

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

 

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الحسابات المصرفية الانترنت البنكى IBAN الحوالات المصرفية بنك مصر رقم الحساب المصرفي الدولي

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: لا تصالح على مخالفات البناء بعد صدور القانون 187 لسنة 2023

نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته بـ 85 قنبلة وطائرة F16

استمرار المعارك في الخرطوم، والجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع جنوب العاصمة

الضرائب تصدر قرارا بضم المطاعم والكافيهات خارج المولات إلى الفاتورة الإلكترونية

ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات في الأسواق اليوم الأحد

طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

الواحدة تزن 3 أطنان، أداء رائع لطالبات أكاديمية الشرطة بجر سيارتين (فيديو)

وزير الصناعة: سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين في هذه الحالة

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية