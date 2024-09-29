تشكيل مباراة نابولي ضد مونزا في الدوري الإيطالي

يستقبل فريق نابولي نظيره مونزا، مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ويسعى نابولي لاستعادة توازنه في الدوري الإيطالي بالفوز أمام مونزا، وحصد ثلاث نقاط كاملة، بعدما فقد نقطتين في التعادل أمام يوفنتوس الجولة الماضية.

ترتيب نابولي ومونزا في الدوري الإيطالي

ويحتل نابولي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما يأتي مونزا المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط.

تشكيل نابولي ضد مونزا

وضم تشكيل نابولي:

حراسة المرمي: إيليا كابريلي.

خط الدفاع: أوليفرا، بونجيورنو، أمير رحماني، دي لورينزو.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، لوبوتكا، أنجيسا.

خط الهجوم:- كفاراتسخيليا، روميلو لوكاكو، بوليتانو.

تشكيل مونزا أمام نابولي

بينما ضم تشكيل مونزا:

حراسة المرمي: توراتي.

خط الدفاع: ماري، إيتزو، كاريوني.

خط الوسط: بيريرا، بيسينا، بوندو، كوبولوس.

خط الهجوم: دانيل مالديني، بيانكو، ميلان دوريتش.