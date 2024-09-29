إزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى طما بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برئاسة المهندس أحمد حسن عرابي رئيس المركز حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية المركز وقرية الشوكا وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية للتأمين.

ضمت الحملة نواب رئيس المركز منصور حزين وصالح عبدالباسط نائب وموظفى المتابعة الميدانية والشئون القانونية وحماية الأراضى.

الحملة تتمكن من إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية

وقد تمكنت الحملة من إزالة لعدد 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية ناحية مركز طما وقرية الشوكا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وقد شدد رئيس المركز على المتابعة المستمرة لوقف جميع المخالفات والتصدي لها بكل حزم، مشيرا أنه لا تهاون لأي حالة تعدى على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة

يذكر أن تلك الحملات تأتي بناء على توجيهات اللواء الوزير عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج بالتصدي الفوري لحالات البناء المخالف.

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