حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع طما بسوهاج

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بحملة مكبرة برئاسة أحمد حسن عرابي رئيس مركز ومدينة طما، بناء على تعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وفي إطار تكثيف أعمال النظافة، وتجميل المدينة ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية.

ضمت الحملة منصور حزين وصالح عبدالباسط نواب رئيس مجلس مدينة طما، بالإضافة إلى عادل الشامي عضو لجنة المتابعة بالوحدة، ومحمد كمال مكى مسؤول قسم النظافة بالوحدة.

رئيس مدينة طما يشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات

وشدد رئيس مجلس مدينة طما على المتابعة المستمرة من أجل رفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدينة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن ورفع الإحساس بالرضى تجاه العمل الخدمى للمحليات

واستهدفت الحملة تجميل مدخل مزلقان ساحل طما الغربي، حيث تم زراعته بالأشجار ورفع كفاءة مستوى النظافة بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى رفع جميع الحاويات من شوارع المدينة ضمن حملة النظافة اليومية بمدينة طما.

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