جولة لمتابعة الخدمات المقدمة بقرية الشعراء ضمن مبادرة بداية بدمياط

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، جولة ميدانية، لمتابعة الخدمات التى يتم تقديمها فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، بمركز شباب قرية الشعراء، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،

حيث تفقد الخدمات المقدمة للمواطنين التى جاءت من خلال سيارة المركز التكنولوجي والمكتبة المتنقلة، وسيارة الخدمة الوطنية، وسيارة التموين .

قوافل صحية متنقلة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان

جاء ذلك إلى جانب مشاركة مديرية الصحة بقوافل متنقلة لتقديم الخدمات الصحية فى إطار المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، علاوة على عقد ندوتين جاءت بالشراكة بين الأوقاف ووحدة السكات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر والإدمان، وأيضًا عقد ندوة حول الإسعافات الأولية أطلقتها هيئة الإسعاف

هذا إلى جانب إطلاق مديرية التربية والتعليم لندوة جاءت حول التنمية البشرية والأنشطة الطلابية، وعقد امتحانات فورية والتعريف بخدمات الهيئة جاءوا بتنفيذ هيئة تعليم الكبار.

ندوات دينية وثقافية بمركز شباب الشعراء

ندوات للتعريف بالخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وتضمنت الفاعليات إطلاق ندوات للتعريف بالخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتضامن الاجتماعي، وأطلقت مديرية الشباب والرياضة تدريبات الفريق المشارك بالدرجة الرابعة، وإجراء زيارة حقلية للمزارعين بالشعراء، علاوة أيضًا على مشاركة وحدة تكافؤ الفرص بندوات توعوية ضمن تلك الفاعليات.

مكتبه متنقلة للاطفال وندوة دينية للشباب