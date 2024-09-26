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خلال اجتماع عقده مع المستشار الهندسى بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء ...

محافظ دمياط يناقش مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل الدكتور أيمن ابو بيه المستشار الهندسى

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسى بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور ناصر هاشم منسق فنى بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء،  وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

 

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، حيث تم مناقشة المعوقات التى تواجه عدد من المشروعات بقطاع الصرف الصحى، وما تم رصده من معوقات بالجولة التى أجرتها نائب محافظ دمياط والدكتور أيمن ابوبيه، وآليات تخطيها، وكذلك سُبل تنفيذ أعمال تمهيد ورصف الطرق الرئيسية.

محافظ دمياط يستقبل اعضاء المكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء

متابعة الموقف الخاص بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمحافظة

 

وعلى جانب آخر، ناقش "المحافظ" أيضًا الموقف الخاص بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمحافظة،  وبحث المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ، وذلك لتخطى تلك المعوقات وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من  المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

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