الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الشباب ضد الرائد

الدوري السعودي، أعلن فيتور بيريرا، المدير الفني لفريق الشباب، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الشباب ضد الرائد

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: محمد الثاني، روبرت رينان، حسين الصبياني، ويسلي هوديت.

خط الوسط: ماجد كنبة، جوستافو كويلار، بونافينتورا.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، مصعب الجوير، جوانكا.

تشكيل الرائد أمام الشباب

تشكيل الرائد أمام الشباب، فيتو

عرض جديد من الدوري السعودي لصلاح

أكدت شبكة "Caught Offside" الإنجليزية، أن الموسم الحالي هو الأخير لـ محمد صلاح مع ليفربول، لأن الأندية السعودية بدأت بالفعل في التحرك للتوقيع مع قائد منتخب مصر في صفقة انتقال حر.

وأشار التقرير إلى أن صندوق الاستثمار السعودي يستهدف الحصول على خدمات محمد صلاح، في صفقة انتقال حر، مستغلًا عدم قيام إدارة ليفربول بإقناع اللاعب بتجديد عقده.

وتابعت أنه سيتم تقديم عرض مالي ضخم لقائد منتخب مصر للتعاقد معه والتواجد في الدوري السعودي الموسم المقبل.