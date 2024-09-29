الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء التقديم لدورة تدريب رواد الأعمال تمهيدًا للانطلاق في 20 أكتوبر بدمياط

محافظ دمياط مع جهاز
محافظ دمياط مع جهاز تنمية المشروعات ومنظمة العمل الدولية

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة العمل الدولية   عن بدء التقديم لدورة تدريب رواد الأعمال تمهيدًا للانطلاق فى ٢٠ أكتوبر المقبل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.  

وهذا في إطار برنامج " ابدأ وحسن مشروعك SIYB " الذى يأتى ضمن مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر،، معًا لمواجهة التحدي فى دمياط " الممول من شركة ميثانكس مصر، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الدورة التدريبية يوم ٢٠ أكتوبر ولمدة ٥ أيام 

تم الإعلان عن بدء التقديم لدورة تدريب رواد الأعمال التى ستنطلق اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر المقبل ولمدة ٥ أيام بقاعة مركز التعليم المدنى التابعة لوزارة الشباب والرياضة بدمياط،  حيث يُعد ذلك فرصة ذهبية لأبناء دمياط لمساعدتهم فى تحويل أفكارهم إلى مشروعات أو تطوير فكرة جديدة وبدء مشروع ابتكارى.

حيث سيقدم التدريب آليات تطوير فكرة مشروع قابلة للتنفيذ، وبناء خطة عمل ناجحة وخطة مالية قوية، وتنفيذ إستراتيجيات تسويقية مبتكرة لجذب العملاء وأيضًا كيفية إدارة المخاطر وضمان استدامة المشروع،  ويتميز البرنامج بعدة مميزات تتمثل فى تنفيذ تدريب عملى وورش تفاعلية مع خبراء فى مجال ريادة الأعمال والتأهيل لاقامة مشروعات وادارتها بكفاءة وتقديم الدعم والاستشارات المجانية بعد الانتهاء من التدريب وأيضًا المشاركة فى مسابقة لريادة الأعمال والمساعدة فى الحصول على التمويل واستخراج المستندات الرسمية للمشروع

نموذج التقديم للدورة التدريبية ابدا مشروعك

وعلى الراغبين فى التقدم للتدريب ممن لديهم مشروعات قائمة او لديهم فكرة مشروع ويودون فى إقامة مشروعهم الخاص من الشباب من الجنسين ممن لايقل أعمارهم عن ٢١ سنة ولا يزيد عن ٤٥ سنة الحاصلين على مؤهل متوسط على الاقل،

  التسجيل على الموقع التالى

https://forms.gle/2sEwXgzSyMT9XjJw8

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

إقامة مشروعات الدكتور أيمن الشهابي الدورة التدريبية الشباب والرياضة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر متناهية الصغر محافظ دمياط مركز التعليم المدني وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

افتتاح معرض صنع في دمياط بأرض المعارض بمدينة نصر

بعد أدائها اليمين أمام السيسي، السيرة الذاتية لوزيرة للتنمية المحلية

من برجي بتروناس التوأم إلى برج القاهرة.. كيف عزز الأزهر الشريف علاقة مصر بماليزيا؟.. وتفاصيل اللقاء الأول للطيب مع رئيس الوزراء الماليزي

مشروعات التموين في 10 سنوات، تطوير مكاتب التموين والسجل التجاري والمشروع القومي للصوامع.. استخراج 725.952 بطاقة تموينية لمحدودي الدخل.. وإضافة المواليد الجدد للفئات المستحقة

تطورات جديدة في مشاجرة إمام عاشور داخل مول بالشيخ زايد.. النيابة تعاين مسرح الحادث.. التحقيقات تكشف تضارب الروايات.. والكاميرات لم ترصد معاكسة زوجة اللاعب

العدو واحد، حكايات من التاريخ عن دعم أرمينيا لحقوق الشعب الفلسطيني

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على مخاطر المعلومات الخاطئة والمضللة على العالم

الأكثر قراءة

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

نجوى فؤاد تكشف مفاجأة عن 4 محاولات لـ هنري كيسنجر للزواج منها (فيديو)

وفاة خالد نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية