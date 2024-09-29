بدء التقديم لدورة تدريب رواد الأعمال تمهيدًا للانطلاق في 20 أكتوبر بدمياط

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة العمل الدولية عن بدء التقديم لدورة تدريب رواد الأعمال تمهيدًا للانطلاق فى ٢٠ أكتوبر المقبل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وهذا في إطار برنامج " ابدأ وحسن مشروعك SIYB " الذى يأتى ضمن مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر،، معًا لمواجهة التحدي فى دمياط " الممول من شركة ميثانكس مصر، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الدورة التدريبية يوم ٢٠ أكتوبر ولمدة ٥ أيام

تم الإعلان عن بدء التقديم لدورة تدريب رواد الأعمال التى ستنطلق اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر المقبل ولمدة ٥ أيام بقاعة مركز التعليم المدنى التابعة لوزارة الشباب والرياضة بدمياط، حيث يُعد ذلك فرصة ذهبية لأبناء دمياط لمساعدتهم فى تحويل أفكارهم إلى مشروعات أو تطوير فكرة جديدة وبدء مشروع ابتكارى.

حيث سيقدم التدريب آليات تطوير فكرة مشروع قابلة للتنفيذ، وبناء خطة عمل ناجحة وخطة مالية قوية، وتنفيذ إستراتيجيات تسويقية مبتكرة لجذب العملاء وأيضًا كيفية إدارة المخاطر وضمان استدامة المشروع، ويتميز البرنامج بعدة مميزات تتمثل فى تنفيذ تدريب عملى وورش تفاعلية مع خبراء فى مجال ريادة الأعمال والتأهيل لاقامة مشروعات وادارتها بكفاءة وتقديم الدعم والاستشارات المجانية بعد الانتهاء من التدريب وأيضًا المشاركة فى مسابقة لريادة الأعمال والمساعدة فى الحصول على التمويل واستخراج المستندات الرسمية للمشروع

نموذج التقديم للدورة التدريبية ابدا مشروعك

وعلى الراغبين فى التقدم للتدريب ممن لديهم مشروعات قائمة او لديهم فكرة مشروع ويودون فى إقامة مشروعهم الخاص من الشباب من الجنسين ممن لايقل أعمارهم عن ٢١ سنة ولا يزيد عن ٤٥ سنة الحاصلين على مؤهل متوسط على الاقل،

التسجيل على الموقع التالى

https://forms.gle/2sEwXgzSyMT9XjJw8