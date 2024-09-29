الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران يلتقي عددا من مسئولي شركات البالون الطائر لمناقشة أوجه دعم نشاطهم

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران مع مسئولي شركات البالون الطائر

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بعدد من مسئولى شركات البالون الطائر وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وبحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني.

رحلات البالون الطائر 

وتناول اللقاء استعراض نظم التشغيل الحالية وأثرها على مستويات الأداء كما تم الإطلاع على كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط البالون الطائر من خلال الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات والتي تهدف إلى دعم وتطوير هذا النشاط في ضوء التحديات الراهنة.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني على أهمية التنسيق والتعاون الدائم بين جميع الشركات للوقوف أولا بأول على طبيعة التشغيل الحالي ودفع آليات تطويره بما يتناسب مع حجم وأهمية الطلب على هذا النشاط، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الجهود ووضع  آلية عمل موحدة وأكثر فاعلية لكافة الشركات العاملة فى هذا المجال، مع الإلتزام بجميع معايير السلامة الجوية وأمن الطيران وبما يتماشى مع المواصفات الدولية المُطبقة في هذا المجال.
 

معايير السلامة الجوية وأمن الطيران

وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الطيران المدني على ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول فعالة ومناسبة تحقق المصلحة العامة وتكفل الإرتقاء والنهوض بهذا النشاط بشكل مستدام، مشددًا على أن تكون سلطة الطيران المدني هي الجهة المسئوله  عن المراجعة والتفتيش باتباع إجراءات السلامة في ضوء المعايير  العالمية المطبقة في هذا الشأن؛ بما يساهم في رفع القدرة التنافسية العالمية ويحقق فرص واعدة لهذا النمط لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ولضمان أعلى معدلات السلامة والأمان وفقا لتشريعات ولوائح سلطة الطيران المدني المصري.

ومن جانبهم، أعرب مسئولى شركات البالون الطائر عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني في وضع سياسات وحلول داعمة لخلق بيئة عمل أكثر إيجابية تحقق نتائج مرجوة لجميع الشركات،، مشيدين بالتعاون الوثيق والفعال مع ممثل الشركة المصريه للمطارات كونها الجهة المسئولة عن أرض إقلاع البالون ولدوره الداعم في تقديم كافة التسهيلات  اللازمه لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران وزير الطيران المدني الطيار منتصر مناع البالون الطائر شركات البالون الطائر سلطة الطيران المدني رئيس سلطة الطيران المدني سلطة الطيران

مواد متعلقة

وزير الطيران المدني يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الطيران تعلن إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات الطيران

الأكثر قراءة

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

نجوى فؤاد تكشف مفاجأة عن 4 محاولات لـ هنري كيسنجر للزواج منها (فيديو)

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

نجيب ساويرس لـ "بلومبرج": الذهب فرصة استثمارية جيدة.. ويحذر من قنبلة موقوتة بالقطاع العقاري.. ويكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حزب الله يهدد باستخدامها ضد إسرائيل انتقامًا لنصر الله.. وحدة الظل 910 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية