وزير الطيران المدني يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والدكتور هشام عبد الناصر، المستشار السياسي لرئيس الهيئة والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور الطيار عزت متولي، رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

دور الهيئة القومية وعملها فى التطوير المستمر للتعليم

وتناول اللقاء استعراض دور الهيئة القومية وعملها فى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة وكذلك الحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على اتساق مهامها وأهدافها من أجل تحسين أدائها الكلى للتأهيل والحصول على الاعتماد.

تطوير مختلف المؤسسات التعليمية

وفي هذا السياق، أثنى الدكتور سامح الحفنى على إمكانيات الهيئة فى تطوير مختلف المؤسسات التعليمية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في مجال التعليم والتدريب، معربًا عن تقديره لأهمية تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المشترك بما يدعم تطوير العنصر البشرى ويحقق التميز داخل منظومة العمل بقطاع الطيران المدني وبما يتواكب مع متطلبات التشغيل في سوق النقل الجوي العالمي.