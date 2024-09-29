السكك الحديدية: زيادة نهاية الخدمة لـ 110 شهور وصرف حافز وقاية بداية من أكتوبر

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق ندوة تحت عنوان (مخاطر المهنة والتوعية بالسلامة المهنية وواجبات العمل ) بنادي السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية

ندوة السكك الحديد التثقيفية

وخلال الندوة أكد قيادات الهيئة على عدد من النقاط الأساسية وهي:-

• ضرورة تطوير العنصر البشرى حيث إنه العامل الرئيسي في حادث الزقازيق الأخير وذلك بسبب عدم الالتزام بالسرعة المقررة للقطار وقت دخول المحطات وعدم الالتزام باللوائح والقوانين وقواعد السلامة، حيث إن تطوير العنصر البشري يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير نظم الإشارات والوحدات المتحركة.

• تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين حيث يتم تحفيز العاملين المتميزين ومكافأتهم من الفريق / كامل الوزير تقديرًا لإخلاصهم وتفانيهم في العمل ليكونوا مثالا يحتذى به لجميع العاملين بالهيئة.

• التركيز فى العمل فقط نظرًا لخطورة المكان الذى يعمل به، بالإضافة إلى ضرورة التزام السائقين بالسرعات المقررة وخاصة فى أماكن فك الارتباط مؤكدًا أن أهم هدف لطوائف التشغيل وصول القطار بأمن بدون تأخير،

• كما جرى الإشارة إلي التطوير الملموس فى السكة الحديد وخاصة فى الوحدات المتحركة وأنظمة الإشارات بكافة الخطوط الأمر الذي ينعكس إيجابيا على عملية التشغيل وانتظام مواعيد القطارات

• وأكد رئيس النقابة العامة على توجيهات القيادة السياسية والفريق / كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتطوير العنصر البشرى بإعتباره أهم عناصر التطوير بالهيئة حيث أكد صرف حافز الوقاية والإثابة ابتداءًا من مرتب شهر أكتوبر وكذلك زيادة صندوق نهاية الخدمة بواقع 110 أشهر.

تعتبر هذه الندوة واحدة من سلسلة من الندوات التي تنظمها الهيئة فى إطار الإهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد أهم محاور التطوير بالهيئة من حيث إعادة تأهيله وتدريبه وانتقاء العناصر الجديدة وفقًا لأعلى معايير الاختيار،وأن تكون الترقية على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم وتشجيع المتميزين منهم وذلك لبذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الانتاجية بالهيئة، وكذلك حل مشاكلهم من خلال التواصل المباشر بين القيادات بالهيئة والعاملين وأن يكون التعامل معهم بروح يسودها المحبة والحرص على صالح العمل والعامل حيث يتم ذلك بمهنية دون محاباة أو تمييز ولذلك كانت توجيهات المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة لقيادات الهيئة بتنظيم ندوات بجميع مناطق الهيئة من أجل التواصل مع القاعدة العريضة من العاملين بالهيئة فى أماكنهم