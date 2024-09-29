رئيس جامعة الأزهر يوزع الهدايا على الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد (صور)
حرص الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر على توزيع هدايا خاصة على الطلاب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.
قرار جامعة الأزهر بشأن غياب الطلاب
وأكد رئيس جامعة الأزهر أن إدارة الجامعة عممت منشورا على كافة الكليات بضرورة تحقيق الطالب لنسبة 75% من المحاضرات حتى لا يتم حرمانهم من دخول الامتحانات.
وأضاف رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته التي ألقاها بعد أداء تحية العلم بمشاركة مجموعة من الطلاب أن جامعة الأزهر افتتحت العام الدراسي الجديد بمجموعة جديدة من الكليات والبرامج التعليمية التي تم استحداثها هذا العام للمرة الأولى.
مسابقة القراءة الحرة لطلاب جامعة الأزهر
وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظم مسابقة ثقافية تحت مسمى: “مسابقة القراءة الحرة” جوائزها 25 ألف جنيه، داعيًا الطلاب إلى الحرص على الاشتراك في مثل هذه المسابقات التي تثري الفكر وتنير العقل.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وبعض عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
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