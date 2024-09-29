الليلة، إبراهيم فايق يقدم احتفالية خاصة لتتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

يقدم الليلة الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق حلقة خاصة عن تتويج الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

ويخصص إبراهيم فايق الحلقة كاملة للاحتفال بتتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي الخامس في تاريخه، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض، كما يكشف عن كواليس خاصة من داخل القلعة البيضاء كانت وراء التتويج باللقب القاري على حساب الغريم الأهلي.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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