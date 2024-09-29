إضفاء صفة النفع العام لـ 13 مدرسة مؤجرة بالشرقية

وافق مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مذكرة العرض المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن طلب الهيئة العامة للأبنية التعليميـة الموافقة علـى إضـفاء صفة النفع العام لعدد (13) مدرسة مؤجرة للسير في إجراءات نزع الملكية وصرف التعويضات اللازمة لأصحابها وذلك تحقيقًا للصالح العام والحفاظ على مصلحة الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمستشار العسكري للمحافظة،

والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

مذكرة مقدمة من ادارة صندوق الاسكان

كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بشأن تعديل قرار المحافظ رقم 1243 لسنة 2015 والمتضمن ألا يزيد دخل الأسرة عن 800 جنيه في حال التخصيص لأول مرة على أن يصبح 1200 جنيه.

وكذلك الموافقة على تعديل قرار المحافظ رقم 8702 لسنة 2020 والمتضمن تجديد العقو للاسر الاولى بالرعاية بألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 1500 جنيه ليصبح 2000 جنيه، بالنسبة لتجديد العقود على أن يكون لمدة عامان

وذلك بعد إجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة لتحديد الإستحقاق أو التجديد من عدمه وفي ضوء إهتمام المحافظة بالمواطنين البسطاء وخاصة الأسر الأولى بالرعاية وحرصًا على زيادة الشريحة المستفيدة من وحدات الأسر الأولى بالرعاية.

أكد محافظ الشرقية أن الموافقات السابقة جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة وذلك في ضوء حرص المحافظة على الإهتمام بالإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين بالمراكز والمدن والأحياء وتحقيقًا للصالح العام.

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