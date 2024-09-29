الشوط الأول، نانت يتقدم على سانت إيتيان 1-0 بالدوري الفرنسي

انتهى الشوط الأول من مباراة نانت أمام ضيفه سانت إيتيان بنتيجة 0/1 لنانت، في اللقاء الذي يقام على ملعب لا البوجوار، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

سجل هدف نانت اللاعب جوهان ليبينانت في الدقيقة 10.

تشكيل نانت أمام سانت إيتيان ومصطفى محمد بديلا

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: ماركوس كوكو، جان شارلس كاستيليتو، ناثان زيزي، نيكولاس دوزا.

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو، بيدرو تشيريفيلا، يوهان ليبينانت.

خط الهجوم: ماتيس أبلين، موسيس سيمون، سوربا توماس.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مواجهة سانت إيتيان.

ترتيب نانت وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي

يحتل فريق نانت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، فيما يأتي سانت إيتيان في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.