بتهم خدش الحياء والإيحاءات الجنسية،ريهام سعيد تقدم بلاغين للنائب العام ضد كروان مشاكل

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد ببلاغين للنائب العام حملا رقمي 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ "كروان مشاكل" تتهمه بالإساءة الي الدولة المصرية والمصريين وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.

وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين، بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها، مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة المصرية.

وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء، غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم

وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها أنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين اللذين تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر تقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.