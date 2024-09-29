الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش يسجل هدف تقدم فرانكفورت على هولشتاين كيل بالدوري الألماني

عمر مرموشو, فيتو
عمر مرموشو, فيتو

أحرز عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، هدف فريقه الأول في شباك هولشتاين كيل، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء هدف «مرموش» في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد أن قاد هجمة من قبل منتصف الملعب ليخترق منطقة الجزاء ويضع الكرة في الزاوية اليمنى الأرضية لم ينجح الحارس في التصدي لها.

 

عمر مرموش يواصل التألق في الدوري الألماني

وواصل عمر مرموش تألقه مع فريقه حيث سجل خامس هدف له في الدوري الألماني، وهي المباراة الرابعة على التوالي الذي يسجل خلاله هدفًا، بعدما سجل أمام هوفينهايم وصنع آخر في لقاء الجولة الثانية التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يسجل هدفي فريقه في الفوز على  فولفسبورج بهدفين لهدف، ثم سجل هدفًا في الفوز بهدفين دون رد على بروسيا مونشنجلادباخ.

ويمتلك آينتراخت فرانكفورت 9 نقاط فى رصيده بجدول الدوري الألماني، جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة فى لقاء وتسجيل 7 أهداف وتلقي 4، بينما يأتي فريق هولشتاين فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ونال عمر مرموش جائزة أفضل لاعب في مباريات ثلاث خاضها مع فريقه اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف وتصدره قائمة هدافي فريقه حتى الآن في البطولة.

وحصل عمر مرموش على تقييم فني قدره 8.03 درجة عن مجموع المباريات التي خاضها في الدوري الألماني الموسم الحالي لينافس بقوة على الأفضل داخل فريقه بالموسم الحالي.

وتصدر الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق اينتراخت فرانكفورت التشكيل المثالي الرسمي للجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني "بوندزليجا" للموسم الحالي 2024-25.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مرموش عمر مرموش الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت هولشتاين كيل منتخب مصر

مواد متعلقة

فرانكفورت يتعادل مع فيكتوريا بلزن التشيكي 3-3 بمشاركة عمر مرموش

الدوري الأوروبي، عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فيكتوريا بلزن التشيكي

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

أسرار اللحظات الأخيرة فى حياة نصر الله.. المعاينة المبدئية للجثة تؤكد حدوث خيانة كبرى.. والكشف عن هوية من سلم رقبة الأمين العام لجيش الاحتلال (فيديو وصور)

بزيادة 5 جنيهات، أسعار الطماطم في الأسواق اليوم الأحد 29/9/2024

أول تعليق من التعليم على مشاجرة بين طالبات إعدادي وثانوي في مدرسة بالهرم

سجل هدفين وصنع مثلهما، مرموش يتألق في فوز فرانكفورت على كيل بالدوري الألماني

ضغوط على كولر لضم صفقات محلية، ما هي المراكز الأقرب للتدعيم في الأهلي؟

14 صورة ترصد تفاصيل حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة 2024

منوعات

المزيد

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، محمد بن عبد الله بن جحش، "هاجر الهجرتين وصلى القبلتين"

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية