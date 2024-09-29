مرموش يسجل هدف تقدم فرانكفورت على هولشتاين كيل بالدوري الألماني

أحرز عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، هدف فريقه الأول في شباك هولشتاين كيل، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء هدف «مرموش» في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد أن قاد هجمة من قبل منتصف الملعب ليخترق منطقة الجزاء ويضع الكرة في الزاوية اليمنى الأرضية لم ينجح الحارس في التصدي لها.

عمر مرموش يواصل التألق في الدوري الألماني

وواصل عمر مرموش تألقه مع فريقه حيث سجل خامس هدف له في الدوري الألماني، وهي المباراة الرابعة على التوالي الذي يسجل خلاله هدفًا، بعدما سجل أمام هوفينهايم وصنع آخر في لقاء الجولة الثانية التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يسجل هدفي فريقه في الفوز على فولفسبورج بهدفين لهدف، ثم سجل هدفًا في الفوز بهدفين دون رد على بروسيا مونشنجلادباخ.

ويمتلك آينتراخت فرانكفورت 9 نقاط فى رصيده بجدول الدوري الألماني، جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة فى لقاء وتسجيل 7 أهداف وتلقي 4، بينما يأتي فريق هولشتاين فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ونال عمر مرموش جائزة أفضل لاعب في مباريات ثلاث خاضها مع فريقه اينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف وتصدره قائمة هدافي فريقه حتى الآن في البطولة.

وحصل عمر مرموش على تقييم فني قدره 8.03 درجة عن مجموع المباريات التي خاضها في الدوري الألماني الموسم الحالي لينافس بقوة على الأفضل داخل فريقه بالموسم الحالي.

وتصدر الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق اينتراخت فرانكفورت التشكيل المثالي الرسمي للجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني "بوندزليجا" للموسم الحالي 2024-25.