عصام عبدالفتاح يقدم استقالته من لجنة حكام الإمارات
قدم عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، استقالته من منصب المدير الفني للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مكتفيا بما قدمه من تطوير وتثقيف وتدريب الحكام في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
عبد الفتاح يرفض تمديد عقده مع الاتحاد الإماراتي
وعرض الاتحاد الإماراتي لكرة القدم علي عصام عبدالفتاح تمديد العقد لسنة إضافيةـ وذلك للاستفادة من خبراته وقدراته الكبيرة والمتميزة الذي يقدمها لتعليم وتطوير مستوي أداء الحكام، إلا أن عبد الفتاح اعتذر عن عدم الاستمرار بسبب إرتباطه بأعماله الخاصة في القاهرة.
عصام عبد الفتاح يشيد بتعاون الاتحاد الإماراتي معه
وكما أكد عصام عبدالفتاح علي حسن التعاون المثمر من مسئولي الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وجميع طاقم العمل في لجنة الحكام الذي لم يتأخروا يوما ما علي طلبات الحكام وكما قدم شكره لجميع المسئولين علي ثقتهم الكبيرت في شخصه لاختياره مديرا فنيا للحكام.
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