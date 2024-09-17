عصام عبد الفتاح: ما حدث في التحكيم المصري إهانة ولا أنوي العودة

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق والمحاضر الدولي، أن موقفه ثابت ولن يتواجد في أي منصب داخل لجنة الحكام بالكرة المصرية.

وتابع عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأمل ضعيف في تغيير منظومة التحكيم في مصر، وبالتالي لا أنوي التواجد في الكرة المصرية، وما يحدث إهانة للتحكيم المصري، بسبب الرؤساء الأجانب".

وأضاف عصام عبد الفتاح: "اتحاد الكرة تعاقد مع أسماء ليسوا خبراء واللوم على الاتحاد المصري في التعاقد مع أسماء ليس لها أي خبرات أو قدرة في التطوير".

واستطرد المحاضر الدولي: "العنصر المصري مُستباح وحزين لما يحدث في التحكيم المصري، ولا بد من احترام الأسماء المصرية، والله يكون في عون من يتولى المهمة بالفترة المقبلة".

وقال: "لا بد من التعاقد مع اسم يستمر لفترة طويلة من أجل تطوير الحكام، وليس شهرين فقط وتتم إقالته، أي مصري يتفوق على الأجانب 5 مرات".

وأردف عصام عبد الفتاح: "هناك أكثر من اسم قادر على رئاسة لجنة الحكام، وأتمنى أن يكون هناك لجنة من أصحاب الخبرات والوجوه الجديدة ويتم إعدادهم للمستقبل".

واختتم: "هناك عدة أسماء قادرة على قيادة لجنة الحكام، أبرزهم جمال الغندور وسمير محمود عثمان وأحمد عودة ووجيه أحمد، ولم يتحدث معي أي شخص للترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ولو شعرت بتغيير للأفضل سوف أترشح ولكن الأمور صعبة".