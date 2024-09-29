مرموش يتألق في مباراة فرانكفورت وهولشتاين كيل بالدوري الألماني

تألق عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، وقاد فريقه للتعادل مع نظيره هولشتاين كيل، بهدفين لكل منهما، بعد مرور 50 دقيقة من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماني.

وأحرز عمر مرموش هدف فريقه الأول قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله إيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 46.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 25 من المباراة بعد أن قاد هجمة من قبل منتصف الملعب ليخترق منطقة الجزاء ويضع الكرة في الزاوية اليمنى الأرضية لم ينجح الحارس في التصدي لها.

وفي الدقيقة 29، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة هولشتاين كيل سددها بنجاح شوتو ماشينو.

ازدادت الإثارة بعدما صنع عمر مرموش الهدف الثاني لزميله إيجور ماتانوفيتش في الدقيقة 46، ليتقدم آينتراخت فرانكفورت 2 / 1.

فيما رد فريق هولشتاين كيل سريعا بهدف التعادل من تسديدة قوية للاعب شوتو ماشينو في الدقيقة 48، لتصبح النتيجة تعادل 2/2.

عمر مرموش يواصل التألق في الدوري الألماني

وواصل عمر مرموش تألقه مع فريقه حيث سجل خامس هدف له في الدوري الألماني، وهي المباراة الرابعة على التوالي الذي يسجل خلاله هدفًا، بعدما سجل أمام هوفينهايم وصنع آخر في لقاء الجولة الثانية التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يسجل هدفي فريقه في الفوز على فولفسبورج بهدفين لهدف، ثم سجل هدفًا في الفوز بهدفين دون رد على بروسيا مونشنجلادباخ.