الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ريم بسيوني تعيد سرد حياة أعظم فلاسفة الإسلام في "الغواص.. أبو حامد الغزالي"

غلاف الرواية، فيتو
غلاف الرواية، فيتو

أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن إطلاق أحدث إصداراتها للروائية د. ريم بسيوني بعنوان "الغواص.. أبو حامد الغزالي".

تقدم لنا ريم في روايتها الجديدة سردًا ورؤية لحياة الإمام أبو حامد الغزالي؛ أحد أعلام عصره وأحد علماء وفلاسفة  المسلمين في القرن الخامس الهجري. 

وتتناول الرواية مسيرته منذ ولادته في طوس في بلاد فارس، وصولًا إلى توليه إمامة بغداد، وما واجهه من تساؤلات وتحديات طورت من فكره.

تُعد ريم بسيوني من أبرز الروائيات العربيات في الوقت الراهن الى جانب عملها كأستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2005، وقد صدر لها عدد من الروايات من بينها روايات واقعية مثل "دكتورة هناء" و"ورائحة البحر" و"بائع الفستق" و"الحب على الطريقة العربية"، كذلك رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" في عام 2018، والتي نالت عنها جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة. 

 

تتابعت إصداراتها التاريخية بعد ذلك، لتحصد بعد ذلك على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها في عام 2022. كما حازت مؤخرا روايتها "الحلواني: ثلاثية الفاطمين" على جائزة الشيخ زايد في الآداب في عام 2024.

كما صدر لها العديد من الكتب البحثية سواء في مجال تخصصها أو في التصوف، مثل كتابها البحث عن السعادة الذي يبحث في تاريخ حياة الأقطاب الصوفية.

وتُعد روايتها الاحدث الغواص...أبو حامد الغزالي،  محطة جديدة تبحث من خلالها في حياة تلك الشخصية التي تزامنت والعديد من الاحداث التاريخية المؤثرة، وبخاصة ان العالم العربي كان يخضع لعدة قوى؛ الدولة العباسية في بغداد، والدولة الفاطمية في القاهرة، والدولة السلجوقية في بلاد فارس؛ إلى جانب سيطرة جماعة الحشاشين.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

ريم بسيوني أبو حامد الغزالي الكاتبة ريم بسيوني الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

ندوة ثقافية للكاتبة ريم بسيونى بمكتبة مصر الجديدة العامة غدا

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

أسرار اللحظات الأخيرة فى حياة نصر الله.. المعاينة المبدئية للجثة تؤكد حدوث خيانة كبرى.. والكشف عن هوية من سلم رقبة الأمين العام لجيش الاحتلال (فيديو وصور)

بزيادة 5 جنيهات، أسعار الطماطم في الأسواق اليوم الأحد 29/9/2024

أول تعليق من التعليم على مشاجرة بين طالبات إعدادي وثانوي في مدرسة بالهرم

سجل هدفين وصنع مثلهما، مرموش يتألق في فوز فرانكفورت على كيل بالدوري الألماني

ضغوط على كولر لضم صفقات محلية، ما هي المراكز الأقرب للتدعيم في الأهلي؟

14 صورة ترصد تفاصيل حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة 2024

منوعات

المزيد

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، محمد بن عبد الله بن جحش، "هاجر الهجرتين وصلى القبلتين"

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية