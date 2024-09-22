الأحد 22 سبتمبر 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات لشخصين بتهمة استعراض القوة في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات في استعراض القوة والتلويح بالعنف وإصابة شاب بعاهة مستديمة في منطقة المرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإصابة شاب.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي شخصين قاما بالتعدي على شاب عمدًا وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلاف الجيرة، ولذلك قاموا بالتعدي علي المجني عليه واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة مديرية أمن القاهرة منطقة المرج

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