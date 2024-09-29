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الإسكندرية السينمائي يكرم 17 من فناني ومبدعي الثغر

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي

 قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الكاتب والناقد الأمير أباظة عقد ندوة كبيرة في رابع أيام المهرجان يتم خلالها تكريم بعض رموز الابداع والنشاط الفني بالإسكندرية، تحت شعار "السينما تصنع الحب "
وهي خطوة مقصود منها التواصل المستديم مع فناني ومبدعي الثغر وإشراكهم في المهرجان في السنوات المقبلة، علي أن يتم هذا العام تكريم 17 فنانًا ومبدعًا، وهم الفنان القدير علي الجندي، الذي شكل علامة فارقة في تاريخ السينما والمسرح المصري، إلى جانب الدكتور أبو الحسن سلام، أحد أبرز أعلام المسرح في الإسكندرية.

 

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ومن بين المكرمين الفنانة عارفة عبد الرسول، التي أثرت بشخصيتها وحضورها اللافت، بالإضافة إلى الفنان شريف دسوقي، الذي حقق نجاحات كبيرة في السينما والمسرح، والفنانة الكوميدية بدرية طلبة، المعروفة بإطلالاتها المميزة في الكوميديا المصرية، والفنان رضا ادريس، والفنان عماد خطاب، والفنان خالد محروس.

وفي لفتة مميزة، لم تقتصر التكريمات على الممثلين، بل تمتد لتشمل عددًا من كبار المطربين والشعراء الغنائيين، وتكريم المطرب الكبير إبراهيم الملاح، والشاعر الغنائي عماد حسن، لإسهاماتهما في تطوير الأغنية المصرية، ومصمم الاضاءة الفنان إبراهيم الفرن، والمخرج المسرحي محمد مرسي، كما يشمل التكريم المخرج المسرحي حمدي أبو العلا، والمخرج حسام العزازي، الذي يُعد رائدًا في فن البانتومايم، تقديرًا لأعمالهم المسرحية الخالدة.

وفي لفتة وفاء وتقدير، تكرم إدارة المهرجان أسماء لامعة رحلت عن عالمنا، لكنها تركت بصمة لا تُنسى في ذاكرة الفن المصري، ومن بين هؤلاء السيناريست الراحل مؤمن عبده، والمطرب الراحل ياسر الشرقاوي، والمطرب الراحل إبراهيم عبد الشفيع، الذين كان لهم أثر كبير على الساحة الفنية.

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الاسكندرية السينمائي مبدعى

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