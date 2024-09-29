اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للتجديف والكاياك للشركات، التي أقيمت على مدار 3 أيام، حيث انطلقت البطولة يوم الأربعاء بمنافسات التجديف الأرضي داخل الصالات (الأرجوميتر) في نادي الكشافة البحرية بالدقي، ثم انتقلت يوم الجمعة لمنافسات الكاياك على مجرى السباقات بنهر النيل بالقاهرة.

عقب انتهاء المنافسات، تم تتويج الفائزين بالميداليات والكؤوس، حيث قام محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، بتكريم اللاعبين واللاعبات.

رئيس اتحاد الشركات يتوج أبطال بطولة الجمهورية للتجديف والكاياك

وحضر مراسم التتويج طه صقر، المقرر العام للتجديف والكاياك بالاتحاد، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في عالم رياضة التجديف والكاياك.

رئيس اتحاد الشركات يتوج أبطال بطولة الجمهورية للتجديف والكاياك

أشرفت على منافسات التجديف لجنة حكام برئاسة الحكم الدولي مؤنس الصفتي، بينما تولت منافسات الكاياك هيئة تحكيم أخرى بقيادة الحكم الدولي عصام فخري.

شارك في البطولة 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون 7 أندية للشركات والبنوك، منها نادي هيئة قناة السويس، نادي إيسترن كومباني، نادي ترسانة الإسكندرية، ونادي الإسكندرية للأدوية، بالإضافة إلى أندية بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك قطر الوطني.

تميزت البطولة بمنافسات قوية بين الفرق المشاركة، وشهدت للمرة الأولى مشاركة السيدات، مما أضاف بعدًا جديدًا للمنافسات، كما تضمنت البطولة منافسات الرجال حسب المراحل العمرية، بما في ذلك مرحلة العمومي ومراحل الرواد (35، 45، 50 سنة).

وأكد الاتحاد العام الرياضى للشركات على دعمه المتواصل لرياضة التجديف والكاياك، حيث يسعى إلى تطوير هذه الرياضة وزيادة شعبيتها بين الشباب والكبار، مع الحرص على تنظيم بطولات محلية ودولية تساهم في رفع مستوى اللاعبين واللاعبات على مختلف الأصعدة.