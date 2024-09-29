الأحد 29 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل القلقاس، أكلة الخريف الشهيرة خطوة بخطوة

طريقة عمل القلقاس
طريقة عمل القلقاس بالسلق

طريقة عمل القلقاس، من أشهر الأكلات المصرية المميزة لفصل الخريف، فالقلقاس من الخضروات عالية القيمة الغذائية، لأن القلقاس يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يقوي المناعة ويبعث على الدفء.

ويحتوي القلقاس على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، ولكن بعض ستات البيوت لا تجيد طريقة عمل القلقاس بالسلق، وتجدها صعبة التحضير.

لأن القلقاس يحتاج في عمله الكثير من الخطوات، ولذلك يحاولن تعلم طريقة عمل القلقاس بالسلق، ويبحثن عن أسهل الطرق لعمل القلقاس، لطعمه اللذيذ.


أسرع طريقة لعمل القلقاس بالسلق

وتؤكد الشيف ريمو خبيرة الطهي، أن القلقاس من الخضراوات الشتوية عالية القيمة الغذائية، ولذلك لابدَّ أن تحرص كل ست بيت على تقديمه لأطفالها في الشتاء، وقد تجده بعض ستات البيوت صعبًا في عمله، لما يتطلبه من خطوات عديدة، ولذلك تقدم الشيف ريمو؛ طريقة عمل القلقاس بالسلق في خطوات بسيطة، في السطور التالية.

 

مكونات عمل القلقاس بالسلق 
كيلو ونصف قلقاس (يفضل أن تكون ثمرة واحدة لتكون التسوية واحدة)
4 حزم سلق
3 حزم كزبرة خضراء
رأس ثوم
بصلة كبيرة
شوربة لحم أو دجاج حسب الرغبة 
ملح وفلفل أسود
ملعقة كبيرة سمنة 
3 ملاعق كبيرة زيت
مكعبا مرق
ليمونة

القلقاس وفواي

طريقة عمل القلقاس بالسلق 
يقشر القلقاس ويقطع ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه نحو نصف كوب خل، ويترك نحو خمس دقائق، ثم يضاف إليه ماء ساخن جدا، ويقلب بملعقة ويوضع في مصفاة، ويفتح عليه الماء البارد، ويغسل بواسطة اليدين جيدا، وهذه الطريقة أحسن طريقة لغسل القلقاس.

يسلق اللحم بالطريقة العادية، وبعد إزالة الريم يتبل بالبصل المبشور والمستكة والحبهان والملح والفلفل الأسود، ويترك لينضج.

وفي هذه الأثناء، تقطف أوراق السلق وتغسل جيدًّا وتحمر في زيت على نار هادئة جدًّا حتى لا تحترق.

(أما العروق فتقطع صغيرًا وتضرب في الخلاط مع كوب ماء وتصفى جيدًا، ويضاف هذا الماء لاحقًا على القلقاس بعد نضوج القلقاس؛ لأن القلقاس لا ينضح سريعًا إذا أضيف ماء السلق إليه).

عندما ينضج اللحم يضاف القلقاس ويقلب ويغطى على النار حتى ينضج، ثم يضاف ماء عروق السلق للقلقاس.

يفصص الثوم ويضرب مع الكزبرة في الميكسر، ويقدح ملعقة كبيرة من السمن ويقلى.

يقلب السلق ويرفع من على النار، ويترك ليبرد ويسحق بواسطة ظهر ملعقة ليصبح كالبودرة.

ويضاف للقلقاس وتطش تقلية الثوم والكسبرة كخطوة أخيرة، وتقلب وتعصر الليمونة ويغطى الوعاء.

 

ويقدم مع أرز أبيض وبألف هنا.

طريقة تخزين القلقاس لعام كامل
وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طرق تخزين القلقاس، لمدة عام كامل، وحتى عودة الشتاء العام المقبل، إلى جانب تخزين العديد من الخضراوات الشتوية.
 

تخزين القلقاس

طريقة تفريز القلقاس:

يقشر القلقاس ويقطع ثم يوضع في وعاء ويضاف إليه نحو نصف كوب خل ويترك نحو خمسة دقائق، ثم يضاف اليه ماء ساخن جدا ويقلب بملعقة.

ثم يوضع في مصفاة ويفتح عليه الماء البارد ويغسل بواسطة اليدين جيدا.

 

وبالنسبة للتقلية:
 

يمكنك الاحتفاظ بها كالتالي:
يحمر الثوم والكزبرة الخضراء، وأيضا أوراق السلق المسحوقة جيدا، في السمن على نار هادئة.
بعد أن تبرد نحفظها في أكياس مقسمة، مع كل كيس قلقاس، حسب حمية القلقاس، ويقسم إلى أكياس متساوية كل كيس أكلة حسب عدد أفراد الأسرة.
 

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