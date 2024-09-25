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أخبار مصر

وزير التموين: تقديم خدمات جديدة لتطوير منظومة المدفوعات بالمجمعات

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع, فيتو

عقد  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  اجتماعا مع الهيئة القومية للبريد المصري، وممثلي شركة فيزا العالمية. 

وذلك بحضور عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد، وملاك البابا مدير عام شركة فيزا، والدكتور وسام السيد مساعد رئيس هيئة البريد، وحاتم الصولي رئيس قطاع الجودة بالبريد، وعمرو العطار رئيس قطاع العلاقات الحكومية في افريقيا ودول المشرق بشركة فيزا، ويارا نور الدين شركة فيزا.

 

ويهدف الاجتماع  إلى التعاون مع القطاع الخاص ممثل في الشركات العالمية مثل شركة فيزا وهيئة البريد المصري، وذلك لدراسة تقديم  مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واستخدام ذلك في تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وايضًا المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية باستخدام مختلف ادوات الدفع الالكتروني.

كما يستهدف النظام الجاري دراسته التسهيل على المواطن بوجود ماكينات متخصصة في عمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية وتطبيق ذلك بشكل تجريبيي في ثم دراسة التوسع في التطبيق في باقي المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين. 

 

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البريد المصري الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق وزير التموين المجمعات الاستهلاكية

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