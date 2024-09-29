الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

أبوقير للأسمدة تدرس مشروع إعادة تأهيل مصانع شركة الدلتا

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو

قرر مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، دراسة الاستثمار في مشروع إعادة تأهيل مصانع شركة الدلتا للأسمدة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، إنه سيتم البت من خلال مجلس الإدارة بعد انتهاء الدراسات التفصيلية للمشروع.

ويشار إلى أن أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بلغ 13.49 مليار جنيه خلال العام المالي من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 14.1 مليار جنيه ربح خلال العام المنصرم له.

 

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