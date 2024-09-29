غدا، انطلاق مبادرة وزارة التموين لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

تنطلق، غدا الإثنين، مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضروات والفاكهة، لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تهدف المبادرة إلى طرح الخضراوات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة.

وخصصت وزارة التموين حتى الآن 16 منفذا ضمن المبادرة فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في محافظة القاهرة على أن يتم زيادة الأعداد تدريجيا.

ومن المقرر بيع الخضروات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة إمداد كل منفذ بالمنتجات قبل انتهاء الكميات المتواجدة لديه.