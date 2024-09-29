ساخرون.. وزير الزراعة: لدينا 50 ألف فدان من البسكويت والحلاوة الطحينية جاهزة للحصاد

مع بدء الموسم الدراسى الجديد علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن اهتمام الوزارة بتوطين التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ودعم صغار المزارعين بأجود الأصناف من الشتلات والتقاوى بأقل الأسعار.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف إن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: موسم المدارس بدأ خلاص.. فكيف استعدت الوزارة للموسم الدراسى الجديد؟!

فرد عليه الوزير ساخرا: لدينا 50 ألف فدان مزروعة بالبسكويت والحلاوة الطحينية جاهزة للحصاد استعدادا للموسم الدراسى الجديد!