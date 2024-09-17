دفع حياته بسبب كيس قمامة، أسرة طالب الإسكندرية تروي تفاصيل مثيرة عن الواقعة

بصوت حزين وانهيار من البكاء كلمات لا تستطيع أسرة الطالب "مازن صبحي" طالب بكلية التربية الرياضية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية، وصف تفاصيل المشهد المروع الذي تعرض له نجلهم على يد عاطل سدد له بعض الطعنات في الرأس والبطن مستخدما السلاح الأبيض ليفارق بعدها الحياة بسبب قيامه بتنظيف أحد المحلات التجارية التي يعمل بها.

فيتو أجرت بثا مباشرا مع أسرة الطالب ليروي والده التفاصيل الكاملة عن الواقعة والتي أدت إلى مصرع نجله على يد شخص بالمنطقة خلال تواجده بمحل حلاقة، وسط حالة من الحزن والبكاء سيطرت على الأسرة وجيرانه.

وأكد صبحي، أن نجله يوم الواقعة أقدم على تنظيف محل المشويات الذي يعمل فيه وأقدم على جمع القمامة ووضعها أمام المحل الذي يعمل به، لافتًا إلى أن المتهم صاحب محل المنظفات المقابل لمحل المشويات الذي يعمل به نجله طلب منه أن يقوم برفع كيس القمامة من أمام المحل، قائلًا: ابني قاله حاضر هشيل الكيس بس أخلص اللي في إيدي ولكنه ثار عليه وتعدى عليه بالضرب والسب.. المتهم معروف بسوء الخُلق وعنده 40 سنة يعني مش من عمر ابني.. وقتله عشان كيس قمامة.

وأضاف، أن المتهم عقب التعدي في المرة الأولى على نجله أمام الجميع بسبب ترك كيس القمامة والتطاول بالألفاظ الحادة بسبب والدته، انتهت المشادة بينهما عقب تدخل الأصدقاء والجيران لتهدئة الوضع، مشيرا إلى أن المتهم لم يترك الأمر عند هذا الوضع وقام بإعداد خطة بالاشتراك مع أحد الأشخاص ليتعرف من خلاله على مكان تواجد نجله خلال الواقعة.

وتابع أن الواقعة كانت فى تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وبعدها جلس نجله مع أصدقاء وجيرانه فى المنطقة عقب الانتهاء من عمله بأحد المحلات التجارية ليقرر بعدها التوجه إلى محل الحلاقة ثم أراد أن يقص شعره فى ذات اليوم، مضيفا أنه خلال تواجد نجله على كرسي الحلاقة فوجئ الجميع بدخول شخص المحل مستخدما سلاحا أبيض ليسدد طعنات لنجله فى الرأس والبطن.

واستكمل صبحى، وعقب سقوط نجله على الأرض فى بركة من الدماء حاول شقيقه الأصغر"مروان" الدفاع عنه، لكنه أصيب بجروح خطيرة من الجانى وقام بقطع أحد الأوتار بالذراع مضيفا أن شقيقة مروان حاول الخروج مسرعا لمحاولة إنقاذهم مستنجدا بالمواطنين لكن الخوف من بطش الجانى ولم يتدخل أحد من المتواجدين بالمنطقة.

اللحظات الأخيرة

وأكد صبحي، أنه تم نقل "مازن" إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث كانت جروحه بالغة لدرجة خروج أحشائه من بطنه، إلا أن المستشفى أعلنت وفاته فور وصوله، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وبدأت النيابة العامة في تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود مطالبا القضاء العادل بالقصاص العاجل لاسترداد حق نجله.



كما أمرت نيابة شرق الإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام، بعد قتله طالب بكلية التربية الرياضية بعدة طعنات وإصابة شقيقه بعد أن حاول الدفاع عنه وذلك بسبب خلاف علي كيس قمامة.

وجهت النيابة اتهامات بالقتل العمد للمتهم عقب تربصه بالمجني عليه وقتله أثناء تواجده في صالون حلاقة.



ولقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه طعنًا بسكين على يد عاطل تربص به بسبب مشاجرة بينهم فى منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، فيما توصلت التحريات ان مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب كيس قمامة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة وبحوزته السكين المستخدم فى الحادث.



تلقى اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة فلمنج دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شاب يدعى "مازن" طالب بكلية تربية رياضية يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابته بجروح طعنية بالبطن والصدر وجرح رضى بالرأس.





وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، وعاطل يدعى "الروبى"، بسبب الخلاف على وضع "كيس قمامة" أمام العقار سكنه، تطورت إلى مشاجرة، ثم قام الأهالى بفضها.

واضافت التحريات ان المجنى عليه عقب ذلك توجه إلى صالون حلاقة بذات المنطقة لحلاقة شعره والاستعداد للذهاب إلى الجامعة لأداء امتحان إحدى المواد.

وففقا لشهود عيان قرروا أن أحد أصدقاء المتهم أخبره بمكان تواجد المحنى عليه وعلى إثر ذلك صعد إلى منزله وأحضر سكين كبير"سنكى" وتوجه إلى صالون الحلاقة وباغت المجنى عليه بضربة على راسه ثم سدد له عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن حتى أخرج أحشاءه.

وأضاف الشهود أن شقيق المجنى عليه حاول الدفاع عنه إلا أن المتهم تعدى عليه بالسكين حوزته ما أسفر عن إصابته بقطع بأوتار الذراع.

واضافت التحريات ان الاهالى وزملاء المجنى عليه، أسرعوا بحمله إلي إحدى المستشفيات،لإنقاذه إلا أنه توفى قبل محاولات إسعافه.



وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وضبط بحوزته السكين المستخدم فى الحادث وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.