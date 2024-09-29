تعرف على لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد لإعلان تفاصيل دورته السابعة، عن أعضاء لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024.

لجنة تحكيم سيني جونة لدعم انتاج الأفلام

وتضم اللجنة كلا من:

أمجد أبو العلاء - مخرج ومنتج - السودان

لمياء قيقة – ناقدة وأكاديمية والمدير الفني لأيام قرطاج السينمائية - تونس

ناديا دريستي – خبيرة في صناعة السينما ومؤسسة برنامج لوكارنو برو -سويسرا

عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، فيتو

عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، فيتو

قائمة جوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2024

- شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير.

- شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج.

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب ART

- 10000 دولار أمريكي جائزة من نيو سينشري برودكشنز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من لاجوني فيلم برودكشن

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رد ستار فيلمز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من إم بي سي ستوديوز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من المؤسسة الدولية للمواهب الصاعدة IEFTA

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من رايز ستوديوز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم مصري من جامعة ESLSCA

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من O West

- 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من The Sound of Egypt

- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لمشروع في مرحلة التطوير

- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من صندوق البحر الأحمر السينمائي لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج

- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من هير ستوري فيلمز

- 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد

- 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد

- إقامة إبداعية لصانع أفلام في لوس أنجلوس مقدرة بقيمة 13000 دولار من السفارة الأمريكية في القاهرة وفيلم إندبندنت

- دعوتين لحضور مهرجان سينمائي فرنسي من السفارة الفرنسية في القاهرة والمعهد الفرنسي

- 50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلم من MAD Solution

- دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام مقدرة بقيمة 5000 دولار من مركز السينما العربية

- دعوة موجهة لمشروع في التطوير للمشاركة في معمل راوي من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

- دعوة موجهة لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج للمشاركة في معمل موزاييك من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام

- دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT مع تغطية رسوم المشاركة 1700 يورو من معمل تورينو للأفلام وIEFTA

- دعوة لحضور سوق الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي تغطي الاعتماد وتكاليف السفر بقيمة 1500 يورو وعضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA وIEFTA

- 23000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج تُقسم بين مشروعين من بي ميديا برودكشنز

- 20000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج تُقسم بين مشروعين من بيج بانج ستوديوز

- 10000 دولار أمريكي قيمة خدمات DCP كاملة من شيفت ستوديوز

- 10000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز

- دعوة لمشروع فيلم وثائقي في مرحلة التطوير للمشاركة في سوق الفيلم الوثائقي الأوروبي (ميديميد).