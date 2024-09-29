الأحد 29 سبتمبر 2024
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وكيل صحة البحيرة يتفقد سير العمل بمستشفى إيتاي البارود

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

ترأس الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فريق مروري من جميع الإدارات الفنية بالمديرية، لتفقد مستشفى إيتاي البارود المركزى، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المنشآت الصحية.

تم متابعة سير العمل ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة. 

الفريق الاشرافي شمل فرق العمل بالعلاجي  الوقائي والمكتب الفني


تضمن الفريق الإشرافى الإدارات الفنية المعنية بالمديرية بقيادة الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي، وشمل فرق العمل بـ ( العلاجي- الوقائي - المكتب الفني-المستشفيات -الصيدلة-الجودة - صحة البيئة -السلامة والصحة المهنية-المعامل-مكافحة العدوى- الأسنان - التفتيش الصيدلي-المراجعة الداخلية والحوكمة -التمريض - الإدارة الهندسية - الصيانة).

المرور على الاستقبال والطوارئ ومتابعة الخدمة المقدمة لمريض الطوارئ 

واستهل جولته بمراجعة جميع أقسام المستشفى، لرصد أي ملاحظات والتأكد من تلاشي أي ملاحظات فورا، والعمل على حل أى عوائق على رأس العمل، حيث قام  بالمرور على الإستقبال والطوارئ، وتابع الخدمة المقدمة لمريض الطوارئ، مؤكدا على أن ينال مريض الطوارئ كل أوجه الرعاية، فى ظل تواجد فريق طبي بشكل دائم.

وكيل الوزارة الصحة يقوم بالمرور على العيادات المختلفة


كما تفقد  صيدلية الطوارىء واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بها،وتابع  العمل بقسم الأشعة العادية الجديدة التى تم تزويد المستشفى بها مؤخرا وقسم الأشعة المقطعية، ثم قام  بالمرور على العيادات المختلفة، مؤكدا على أهمية جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وحُسن التعامل مع المرضى..
 

 

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