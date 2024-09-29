انطلاق فعاليات برنامج "ستارز" لتعزيز مهارات الشباب وريادة الأعمال بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة على دور برنامج STARS في تعزيز قدرات الشباب بالمحافظة في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وتحفيزهم على الابتكار والإبداع من خلال توفير الدعم الفني والمادي، بما يسهم في تمكينهم من مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

إطلاق النسخة الثالثة بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 13- 16 أكتوبر



أشارت محافظ البحيرة، إلى أن برنامج ستارز يعد إحدى ثمار التعاون المشترك بين مكتبة الاسكندرية ومؤسسة حياة كريمة في مبادرة Agile Youth لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم، ومن المقرر إطلاق النسخة الثالثة بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 13- 16 أكتوبر، وأيضا النسخة الرابعة خلال الفترة من 20-23 أكتوبر المقبل.

تلبية احتياجات النشء والشباب من مهارات ومعارف على مدار السنوات الماضية



يضم البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم، تم إعدادها وتجهيزها استنادًا إلى ابرز برامج وخدمات مكتبة الإسكندرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في تلبية احتياجات النشء والشباب من مهارات ومعارف على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها، حيث أنه تم انطلاق فعاليات الجلسة التعريفية ببرنامج "STARS: Steps Towards Achieving Real Success، يوم 18 سبتمبر ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



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