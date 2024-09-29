الأحد 29 سبتمبر 2024
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اقتصاد

المكتب التجاري بآثينا ينظم منتدى للتعريف بالمناخ الاستثماري في مصر

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

قام المكتب التجارى في أثينا بالتنسيق مع غرفة أثينا للتجارة والصناعة بتنظيم منتدى "اليونان- مصر: فرص الأعمال والاستثمار " للتعريف بالمناخ الاستثماري في مصر، الحوافز المختلفة المقدمة من الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية، ومزايا الاستثمار في الاقتصاد المصري، تحت رعاية السفارة المصرية في أثينا.

وجاء المنتدى بحضور كونستانتينوس فراجكوجيانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية والسفيرعمر عامر، سفير مصر في أثينا وصوفيا كونيناكي إفرايموجلو، رئيسة غرفة أثينا،وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

 

كما شهد المنتدى حضور أكثر من 60 شركة يونانية مهتمة بالسوق المصري، ومن أبرزها مجموعة ميتلن العالمية المتخصصة في الطاقة والتعدين، وشركة هيلينيك اينرجي العاملة في قطاع الطاقة منخفضة الكربون، شركة اسبروفوس للاستشارات الهندسية، فضلًا عن العديد من الشركات اليونانية في مجالات مختلفة مثل الشحن، الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل.

 

 

تيسير اجراءات الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى

وأشار حسام هيبة،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  الى جهود الحكومة المصرية لتيسير اجراءات الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وعرض تفصيلًا للمزايا التنافسية والحوافز المقدمة للمستثمرين من قبل الحكومة المصرية.

ودعا الشركات الحاضرة لاستكشاف والاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تقدمها مصرمن خلال زيارات تفقدية لبيئة الاستثمار في مصر.

وفي اطار اهتمام بعض الشركات اليونانية باقامة مشروعات استثمارية في مصر قام المكتب التجارى فى اثينا بترتيب عدة اجتماعات ثنائية  حسام هيبة على هامش المتندى مع مجموعة أثينا الطبية المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مجموعة بلاستيكا المتخصصة في الصبغات الكيمائية، وشركة اسبيس المتخصصة في تصنيع مركزات العصائر.

 

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حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاستثمار

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