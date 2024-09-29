الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظة البحيرة تستعد لانطلاق معرض دمنهور السابع للكتاب

معرض دمنهور السابع
معرض دمنهور السابع للكتاب

تستعد محافظة البحيرة لانطلاق النسخة السابعة من معرض دمنهور للكتاب الذي سيقام بمكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة ا.د أحمد بهي الدين، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر القادم، بمشاركة واسعة من دور النشر المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة. 

 

المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية" بداية جديدة لبناء الإنسان"


أكدت الدكتورة جاكلين عازر، بن فعاليات المعرض هذا العام تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تركز الفعاليات على تعزيز الهوية المصرية، وقيم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب دعم التنمية الشاملة وتنمية المواهب، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن معرض دمنهور للكتاب يعد حدث ثقافي ضخم يعزز الحركة الثقافية والمعرفية في المحافظة،كما يعد فرصة ذهبية لمواطنى المحافظة للاستمتاع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية، إلى جانب الأنشطة الإبداعية المتنوعة، بما في ذلك أنشطة مخيم الطفل، مما سيجعله منصة هامة لتبادل الأفكار والإبداع، وفرصة حقيقية لتعزيز القيم الثقافية والمجتمعية، وإبراز دور محافظة البحيرة في الحركة الثقافية المصرية.

شخصيات بارزة في مجالات الإعلام والاقتصاد


ويستضيف المعرض هذا العام نخبة من الرموز الثقافية والأدبية والفنية، إلى جانب شخصيات بارزة في مجالات الإعلام والاقتصاد، ويشارك في هذا الحدث العديد من الجهات والمؤسسات الفاعلة داخل المحافظة، مثل مديريات الثقافة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، وجامعة دمنهور، والمنطقة الأزهرية، ومطرانية البحيرة، ومنطقة آثار البحيرة، وإدارة السياحة والآثار.
 

 

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